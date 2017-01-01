На одному з полігонів Херсонської області артилерійські підрозділи оперативно-тактичного угруповання «Південь» провели практичні заняття з розгортання на вогневих позиціях та вогневого ураження умовного противника.
Комплексне заняття проходило в декілька етапів: здійснення маршу у визначений район, топогеодезична прив’язка вогневої позиції, виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем, відпрацювання індивідуальних та групових нормативів в умовах, максимально приближених до бойових, а також виконання вогневих завдань.
Особлива увага на всіх етапах проведення занять була приділена військовослужбовцям військової служби за контрактом, які до прибуття в артилерійські підрозділи проходили підготовку в навчальних центрах.
Як зазначили керівники заняття, офіцери управління ОТУ «Південь», головне в заняттях такого формату — злагодженість підрозділів та відповідальність кожного учасника занять за якість виконання своїх безпосередніх обов’язків, а ще повинна бути максимальна впевненість в озброєнні та техніці, яка повинна бути постійно готовою до бойового застосування.
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