На думку народного депутата України Олександра Співаковського, недоторканість народних обранців потрібно зберегти, але — лише по стосовно їх безпосередньої діяльності.
«Недоторканість народного депутата повинна бути, але стосуватися тільки його безпосередньої діяльності. Тобто, як народний депутат я маю право будь-яких політичних виступів, заяв, маю право критикувати будь-яку гілку влади, маю можливість впливати на ті чи інші процеси… І за це я не повинен мати переслідування. В цьому сенсі недоторканість повинна бути», – заявив він в ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія».
В усьому іншому, вважає нардеп, до посадовців і депутатів мають застосовуватися ті ж норми і правила, що і до решти українських громадян. Це стосується і кермування автом напідпитку, і незаконної підприємницької діяльності, «і якщо людина стріляє в іншу людину – повинна бути відповідальність».
«Безкарність — це поганий інструмент. А недоторканість у частині виконанні твоїх функцій — це нормально, і це повинно бути. Наприклад, я виступив чи опублікував статтю із критикою, а після цього до мене прийшла прокуратура, так не може бути. Але якщо я в побутових речах маю провину, то повинен відповідати, як і будь-яка інша людина», – пояснив свою позицію О.Співаковський.
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