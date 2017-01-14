Загалом п’ятнадцять турнірів отримали статус регіонального етапу Аматорської футзальної ліги України. Про це повідомляє офіційний сайт
Асоціації футзалу України.У відповідності з Регламентом чемпіонату АФЛУ сезону 2016/2017 рр., а також рішеннями Комітету аматорського та масового футзалу (Протокол №4 від 14.01.2017) і Президії Асоціації футзалу України (Протокол №1 від 16.01.2017) статус регіонального (відбіркового) етапу Аматорської футзальної ліги України сезону 2016/2017 рр. надано:
- Чемпіонату м. Дніпро з футзалу;
- Аматорського турніру з футзалу «Libertad» (м. Дніпро);
- Зимового Кубку СК «Вірта» (и. Харків);
- Відкритого чемпіонату (кубку) м. Хмельницький (Преміум Ліга) з футзалу;
- Чемпіонату м. Суми з футзалу;
- Відкритого чемпіонату м. Запоріжжя з футзалу;
- Відкритого чемпіонату м. Ізмаїл з футзалу;
- Відкритого чемпіонату м. Одеса з футзалу;
- Чемпіонату Луганської області з футзалу;
- Чемпіонату Волинської області з футзалу;
- Чемпіонату і першості Аматорської футзальної ліги Рівненщини;
- Чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу;
- Чемпіонату Кіровоградської області з футзалу;
- Чемпіонату м. Вінниця з футзалу;
- Відкритого чемпіонату Дрогобиччини з футзалу. Нагадуємо, що раніше статус регіонального (відбіркового) етапу Аматорської футзальної ліги України вже було надано:
- Чемпіонату Кривого Рогу з футзалу;
- Відкритому чемпіонату ПАТ "ПЗМС" (чемпіонат Полтави) з футзалу;
- Чемпіонату Херсона з футзалу;
- Відкритому чемпіонату Житомира з футзалу.
Переможці та призери вищевказаних чемпіонатів (турнірів) отримують право взяти участь у Фіналах АФЛУ (всеукраїнський та елітному).
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