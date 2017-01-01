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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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Херсонрегіонгаз: Інформація для боржників
До уваги споживачів, відключених від газопостачання за наявність заборгованості за спожитий природний газ!

Переконливо просимо споживачів, які на 01.01.2017 відключені від газопостачання за наявність заборгованості за спожитий природний газ та отримали субсидію, звернутися із заявою до ТОВ Херсонрегіонгаз за адресами:

1. м. Херсон, вул. Поповича, 3, 1-ий поверх, розрахунковий зал, (07.00-17.00) - понеділок, вівторок, середа, п’ятниця. (08.00-12.00) - субота.

2. м. Херсон, вул. Петренка, 18, (08.00-12.00; 13.00-17.00) - понеділок-п’ятниця.

3. м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 16, Поштове відділення №34, (08.00-13.00; 14.00-17.00) - понеділок-п’ятниця.

4. м. Херсон, вул. Перекопська, 178, "Сервісний центр", (07.30-12.00; 12.45-16.30) - понеділок-п’ятниця.

5. м. Херсон, вул. Патона, 4, готельний комплекс "Бригантина", (08.00 - 12.00; 12.45 -17.00) - понеділок-четвер. (08.00-12.00, 13.00-16.00) - п’ятниця.

6. м. Херсон, вул. Генерала Алмазова (Безроднього), 41-а, (09.00-13.00; 14.00-17.30) - понеділок-п’ятниця.

7. м. Н. Каховка, вул. Паризької комуни, 6А, (07.30-12.00; 12.45-16.30) - понеділок-середа, п’ятниця.

8. м. Н. Каховка, вул. Дзержинського, 33А, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

9. м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 91, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

10. м. Таврійськ, пров. Комунальний, 3 (08.00-16.00) - понеділок-четвер.

11. м. Гола Пристань, вул Ларіонова, 134, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

12. м. Берислав, пров. Промисловий, 1, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

13. смт. Каланчак, вул. Леніна, 70, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

14. м. Каховка, вул. Козацька, 4, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

15. смт. Чаплинка, вул. Попова, 55, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

16. м. Скадовськ, вул. Комсомольська, 163-а, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

17. В. Олександрівка, вул. Комунальна, 38, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

18. м. Генічеськ, вул. Воровського, 198, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

19. смт. Білозерка, пров. Чаленко, 1, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

20. смт. Високопілля, вул. Леніна, 42, (08.00-17.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

21. смт. Верхній Рогачик, вул. Ювілейна, 74-а, (08.00-12.00) - понеділок-середа, п’ятниця.

для вирішення питання погашення заборгованості, оформлення договорів на постачання природного газу та можливості укладання угоди на реструктуризацію боргу з подальшим відновленням газопостачання.

Також звертаємо увагу на те, що наявність субсидії на опалювальний період 2016-2017 року не є підставою для автоматичного погашення боргу.




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