Сьогодні було завершено будівництво радіотелепередавальної станції в с.Чонгар Херсонської області. Висота нової вежі – 150 м, наразі відбувається монтаж обладнання.
Про це повідомив Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. За словами Костинського, з початку лютого сигнал українських радіостанцій Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим.Реалії, Херсон FM почне доставлятися в Крим. Наступний етап - організація цифрового телебачення.
«Термін будівництва вежі зайняв близько 2-х місяців. Весь інший час, близько 9 місяців, зайняли роботи з прорахунку та міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти», - прокоментував Костинський.
Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко заявив: «Силами інвесторів і Херсонської ОДА та завдяки злагодженій роботі держорганів, оперативно зведено телерадіовежу для мовлення на Крим. Ця подія – ще один крок на шляху успішної інформаційної реінтеграції півострова».
Нагадаємо, побудова вежі відбулася в рамках реалізації Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016 – 2017 рр. 2 грудня 2016 року відбулося закладання першого блоку під будівництво телерадіокомунікаційної вежі в с.Чонгар.
У реалізації проекту побудови вежі були задіяні Міністерство інформаційної політики України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Херсонська ОДА, Український державний центр радіочастот, НСТУ та інвестор «Телемережі України».
Не нравится: 0, нравится: 0.