Величезні банери з`явилися сьогодні на кордоні з Кримом – на Чонгарі. На одному з них зображений Путін за гратами з промовистим написом: “Хотів Україну? Отримаєш Гаагу!!!”
На іншому банері – Степан Бандера і його слова: “Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб”.
Про це повідомив кореспондент сайту “Зона Крим
” з Чонгара.
-Банери направлені у бік Криму, і є першим, що бачать усі, хто виїжджає звідти, – передає кореспондент “Зони Крим”. – Перевізники і пасажири – шоковані. Виходять, дивляться, обговорюють. І це лише початок. Далі буде. Бо Крим – це Україна!
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