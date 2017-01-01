Працівники оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області відстежили одне із підприємств області, яке спеціалізувалося на виконанні ремонтів та експлуатаційного утримання об’єктів інфраструктури за рахунок використання бюджетних коштів та стало переможцем тендерів.
Втім, ставши переможцем тендерних закупівель, керівництво державного підприємства не ставило за мету виконання умов угоди та надання дешевих і якісних послуг. А навпаки, з метою розкрадання державних коштів шляхом використання в податковому обліку підприємств з ознаками «фіктивності» здійснили оформлення операцій від ряду суб’єктів господарювання без наміру їх фактичного виконання.
Внаслідок оформлення безтоварних операцій службові особи підприємства заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Це встановили працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаним злочинним шляхом Головного управління ДФС у Херсонській області під час проведення перевірки діяльності підприємства за період з 2013 року по 30.06.2016 року.
За матеріалами працівників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області слідчим відділом Національної поліції у Херсонській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Санкція якої передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
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