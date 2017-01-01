Еще 12 января Окружной административный суд принял решение об остановке действия распоряжения председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, касающееся назначения исполняющим обязанности директора Херсонского высшего училища физкультуры на Валентина Суха.
Юротдел облсовета 19 января решил обжаловать эту «ухвалу», но суд отказал. Таким образом, единственным легитимным исполняющим обязанности директора училища является г-жа Денисова.
Тем не менее г-н Сух, по-прежнему считает себя директором училища, сообщает издание «ПИК
».
Подтверждение тому - пресс-конференция, которую он собирает как исполняющий обязанности руководителя училища 27 января в помещении пресс-клуба «Новый день». Там он собирается рассказывать о своих планах на училище физкультуры.
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