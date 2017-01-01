За заявою першого заступник голови Бериславської РДА Олександра Мандри, 17 січня відкрито кримінальне провадження відносно керівництва ТОВ «Ольгівська птахофабрика «Агро-капітал», що знаходиться у с. Вірівка Бериславського району Херсонської області, за фактом невиплати заробітної плати його робітникам.
За словами Олександра Мандри, після звернення робітників підприємства на урядову «гарячу лінію» стосовно невиплати заробітної плати, ним було організовано виїзд з робочою групою до птахофабрики для зустрічі із керівництвом підприємства, на територію якого керівництво району не пустили.
Тому було ініційовано звернення до місцевої прокуратури та Бериславського відділення поліції ГУНП в Херсонській області для стосовно вжиття заходів порушених у звернені питань
Не нравится: 0, нравится: 1.