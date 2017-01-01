Любов до Батьківщини починається з любові до матері, родини, домівки, рідної вулиці, навчального закладу, малої Батьківщини – місця, де людина народилася. Напередодні Дня Соборності України у Херсонському Центрі дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради відбулося урочисте відкриття кімнати національно-патріотичного виховання, на яке запрошено вихованців, керівників гуртків позашкільного закладу.
Розпочався захід з презентації кімнати національно-патріотичного виховання. Вихованці театрального гуртка «Ідея» Центру дитячої та юнацької творчості підготували для гостей літературно-музичну композицію; та зробили акценти на різних періодах історії України, які представлені в експозиціях кабінету.
Після перегляду фільму про яскраві куточки Херсонської області, гуртківці позашкільного закладу брали участь у патріотичній інтелектуальній грі «Я люблю Україну!». Змагалися чотири команди: «Логос» (секції МАН), «Ідея» (художньо-естетичний напрям), «Джура» (туристсько-краєзнавчий напрям) та «Метелик» (Зразкова студія образотворчого мистецтва). Діти, беручи участь у різноманітних конкурсах, своїми відповідями довели, що знають історію та культурні надбання рідної країни.
Відповіді команд оцінювало журі, до складу якого ввійшли: завідувач військово-патріотичного відділу КЗ «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Руденко М.М.;
науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Лопушинський А.І.;
методист туристського відділу КЗ «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Побіреська О.М. та методист туристсько-краєзнавчого напряму навчання Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Бірзова В.Ф.
Гра пройшла цікаво і творчо; всі учасники гри отримали дипломи та пам’ятні подарунки, виготовлені руками вихованців гуртків декоративно-прикладного мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості. А переможцем стала команда «Джура», яка і отримала головний приз – запашний український коровай.
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