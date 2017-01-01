Своєю відсутністю проігнорувавши очільників обласної та районної адміністрації сільський голова іще раз підтвердила свою антидержавну позицію та байдужість до проблем розвитку території сільської ради. Про це на власній ФБ-сторінці написала активістка А. Зелинська.Захід відбувся 21 січня у актовій залі Велетенської школи. На питання громадян відповідали в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Бутрій Д.С., голова районної адміністрації Романов В.М., директор Центру розвитку місцевого самоврядування Силюкова О.О. та селищний голова Білозерської сільської ради Царюченко О.В.Дуже показовим та дивним було те, що захід проігнорували також всі депутати (крім двох депутатів, які були членами ініціативної групи, що організовувала зустріч), всі працівники бюджетних установ (завітали тільки директорки шкіл).- Білозерська селищна рада все одно об’єднається із Томинобалківською та Надеждівською сільськими радами незалежно від згоди або відмови Кізомиської сільської ради;- після цього об’єднання районний бюджет зменшиться на 56 млн. грн. (з нового року бюджет став менший на 16 млн. у результаті об’єднання Музиківської ОТГ) . Всі ці кошти підуть у нові об’єднані громади;- у результаті зменшення районного бюджету район НЕ ЗМОЖЕ утримувати два садочка та дві школи на території Кізомиської сільської ради;- едина можливість залишити садки і школи – це обєднання із спроможною громадою, якою є Білозерська селищна рада;- тільки зараз при об’єднанні можна прописати свої вимоги, до об’єднувати будуть нічого не питаючи;- сільраду не закриють, а староста надаватиме навіть більше послуг ніж зараз отримують громадяни;- фапи та амбулаторію не закриють;- Кізомиська сільська рада дотаційна: доходів має 1 млн.грн., витрат 11 млн.грн.(доходи витрачаються виключно на утримання сільської ради та працівників сільської ради, 10 млн. грн. потрібно на утримання двох шкіл, двох садків, двох бібліотек, будинку культури, амбулаторії та фапу)- при до об’єднанні втрачаємо кошти на розвиток сільської інфраструктури.Дуже багато наводилося прикладів успішних вже об’єднаних громад та ще багато питань було докладно, професійно та локанічно висвітлено на зустрічі.Всі відеозаписи буде надіслано до сільської ради, всім бюджетним установам, та депутатам, які були сьогодні відсутні.Мені дуже хочеться подивитися в очі тим людям, які насміляться забалакати про відмову Білозерській селищній раді з будь яких причин, та не знайшли сміливості бути присутніми на зустрічі із керівництвом області та району.