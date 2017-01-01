Рішення Херсонської обласної Ради, прийняте ще у 2016 році, про запровадження мораторію на будь-які вирубки лісу. Але ліс продовжують знищувати. Фото:
Умови відсутності державного фінансування лісового господарства та впровадження мораторію на планові заготівлі дров призвели до блокування роботи лісгоспів. А також відсутність паливних складів в умовах дефіциту на дрова стимулювало незаконні вирубки в адміністративних межах Козачелагерської с/ради та Дніпровського лісництва. Про це повідомляють представники ГО «Козацька варта».
А оскільки законної можливості придбати дрова немає, то мешканці сіл К.Лагері та Кринки вимушені звертатись до лісопорушників. Ті в свою чергу, скориставшись "перевагами": відсутністю працівників лісу та великим попитом на дрова, вже не ховаючись серед білого дня продовжують знищувати ліс в промислових масштабах.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1