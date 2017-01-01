24 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.
Розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням у цих областях об'єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших місцевих виборів та призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 таких об'єднаних територіальних громадах.
При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
ПЕРЕЛІК об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Херсонської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 30 квітня 2017 року
Горностаївський район
Горностаївська селищна об’єднана територіальна громада
Горностаївська селищна рада (смт Горностаївка, село Зелений Под);
Великоблаговіщенська сільська рада (села Велика Благовіщенка, Василівка, Новоєлизаветівка);
Заводівська сільська рада (село Заводівка);
Козаче-Лагерська сільська рада (села Козачі Лагері, Нові Олешки);
Маринська сільська рада (села Маринське, Вільне);
Ольгинська сільська рада (села Ольгине, Кочубеївка);
Славненська сільська рада (села Славне, Нова Благовіщенка, Софіївка);
Червоноблагодатненська сільська рада (села Червоноблагодатне, Красне, Лопатки, Ясна Поляна)
Олешківський район
Виноградівська сільська об’єднана територіальна громада
Виноградівська сільська рада (село Виноградове);
Брилівська селищна рада (смт Брилівка, село Мирне);
Тарасівська сільська рада (села Тарасівка, Клини, Привітне, Рідне)
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