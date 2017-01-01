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30 квітня відбудуться перші вибори у двох об’єднаних громадах на Херсонщині
24 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням у цих областях об'єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших місцевих виборів та призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 таких об'єднаних територіальних громадах.

При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

ПЕРЕЛІК об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Херсонської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 30 квітня 2017 року

Горностаївський район

Горностаївська селищна об’єднана територіальна громада

Горностаївська селищна рада (смт Горностаївка, село Зелений Под);

Великоблаговіщенська сільська рада (села Велика Благовіщенка, Василівка, Новоєлизаветівка);

Заводівська сільська рада (село Заводівка);

Козаче-Лагерська сільська рада (села Козачі Лагері, Нові Олешки);

Маринська сільська рада (села Маринське, Вільне);

Ольгинська сільська рада (села Ольгине, Кочубеївка);

Славненська сільська рада (села Славне, Нова Благовіщенка, Софіївка);

Червоноблагодатненська сільська рада (села Червоноблагодатне, Красне, Лопатки, Ясна Поляна)

Олешківський район

Виноградівська сільська об’єднана територіальна громада

Виноградівська сільська рада (село Виноградове);

Брилівська селищна рада (смт Брилівка, село Мирне);

Тарасівська сільська рада (села Тарасівка, Клини, Привітне, Рідне)




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