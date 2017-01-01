Відповідно до визначених Президентом України завдань, Держприкордонслужба, зокрема Азово-Чорноморське регіональне управління, Херсонський та Бердянський прикордонні загони, продовжує виконувати заходи щодо дотримання правопорядку та протидії злочинності на всіх ділянках кордону та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Ця робота проводиться у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами та підрозділами ЗСУ.



За 2016 рік, в ході несення служби прикордонники зафіксували більше 300 випадків здійснення повітряної розвідки гелікоптерами окупанта вздовж адміністративної межі, майже 30 безпілотників, а також більше 20 разів проліт реактивних літаків. У 59 випадках військовослужбовці спостерігали морську техніку окупанта.



Загалом обстановка на адміністративній межі залишається напруженою, але контрольованою.



Протягом 2016 року прикордонники спостерігали суттєве зменшення пасажиропотоку в обох напрямках через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка». Загалом зменшення, у порівнянні з 2015 роком, склало:



- громадян на 14% менше;

- транспортних засобів на 35% менше.



За минулий рік силами Азово-Чорноморського регіонального управління, у взаємодії з іншими правоохоронними структурами, проведено більше 50 оперативно – профілактичних та спеціальних заходів, які забезпечили ефективну протидію протиправній діяльності.



За результатами таких заходів, протягом року, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів склали 3913 адміністративних протоколів, за якими накладено штрафів на суму 1 мільйон 655 тисяч гривень. Виявлено понад 30 одиниць зброї, більше 850 шт. боєприпасів, 400 г вибухівки, 700 г наркотичних засобів, припинено у 315 випадках переміщення товарів на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.



Припинено діяльність 2-х каналів незаконного переправлення осіб та 19 злочинних груп. В пунктах пропуску та контрольних пунктах за 12 місяців не пропущено встановленим порядком майже 4 тисячі громадян, зокрема через адміністративну межу більше 2,3 тисячі. Виконано понад 4-х тисячі доручень уповноважених державних органів, виявлено 52 підроблених та понад 1 тисячу недійсних документів. Припинено незаконне переміщення 227 транспортних засобів за підробленими та недійсними документами.



Велика увага приділяється і несенню служби на морських ділянках. Протягом звітнього періоду основні зусилля в охороні морської ділянки зосереджувались на безперервному спостереженні за надводною обстановкою, охороні районів відповідальності, протидії спробам проникнення морським шляхом і висадки на узбережжя та порти ДРГ, спостережені, огляді та супроводжені суден.



З початку року здійснено майже 500 виходів в море, оглянуто біля 750 плавзасобів, складено 40 протоколів про адміністративні правопорушення. Крім того, вилучено 2946 знарядь лову, понад 22 км сіток риболовних, а також майже 11 тон морепродуктів. Загальна сума збитків державі склала близько 16 мільйонів гривень.



Протягом року прикордонники не припиняли інженерне облаштування адміністративної межі - встановлені майже 2 км загороджувального паркану, обладнані додатково, до вже існуючих, більше 20 вогневих позиції, а також додаткові окопи для бронетехніки, здійснені оновлення траншей та ходів сполучення, а також вирито ще 350 метрів, обладнані додатково 2 прихованих спостережних поста, встановлені 5 спостережних веж, а в контрольних пунктах в’їзду-виїзду встановлені 6 стаціонарних засобів примусової зупинки транспортних засобів.



Активно проводилась робота щодо протидії корупційним проявам серед персоналу. Силами прикордонних загонів, регіонального управління, представниками внутрішньої безпеки відомства, СБУ та прокуратури протягом 2016 року виявлено 7 фактів корупційних проявів. Шлях прикордонного відомства на боротьбу з корупцією, порушеннями на службі тощо залишається незмінний, тож по всім військовослужбовцям були прийняті відповідні рішення щодо притягнення до відповідальності та у подальшому звільнення з лав ДПСУ. Загалом, з метою оздоровлення колективів 88 військовослужбовців звільнені за негативних підстав, ще 10 позбавлено військового звання. Разом з тим, проведеними заходами з профілактики корупції, протягом 2016 року прикордонники більше 120 разів відмовлялись від неправомірної вигоди, на загальну суму майже 75 тисяч гривень.



Загалом, всі завдання, що ставились перед Азово-Чорноморським регіональним управлінням на 2016 рік виконані в повному обсязі. Пріоритетним на наступний 2017 рік є забезпечення якісної охорони адміністративної межі та державного кордону, недопущення проникнення ворожих елементів на материкову частину України та безпека персоналу, що перебувають у контрольних пунктах та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, що стосується громадян – ці завдання незмінні - безпека, а також комфорт під час перетину державного кордону чи адміністративної межі.

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