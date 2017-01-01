Сьогодні в Херсоні відбулися змагання Кроссфіту (CROSSFIT) серед військовослужбовців 11 окремої бригади військової авіації (Чорнобаївка)
Змагання проведені за підтримки та участі Федерації функціонального багатоборства Херсона, управління молоді та спорту Херсонської міської ради. В змаганнях приймали участь шість команд по 3 учасника в кожній.
Під час змагань була оголошена хвилина мовчання з нагоди вшанування пам’яті загиблих воїнів при обороні Донецького аеропорту.
Нагороду вручали виконуючий обов’язки командира військової частини підполковник В. Прокопенко та керівник Федерації Д. Дзядевич.
За результатами змагань призові місця розподілились таким чином:
1.Команда вертолітної ескадрильї. 2.БЗ та РТЗ. 3.БО хорони.
Також дипломами за волю до перемоги були нагороджені:
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