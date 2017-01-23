Станом на 23.01.17 (за минулий тиждень) в Херсонській області шляхом опломбування припинено газопостачання 69 споживачам природного газу (23 квартири та 46 будинків) за наявність заборгованості, 3 споживачів від'єднано механічним способом, усіх інших — шляхом опломбування газових приладів або вводів.
Загальна сума заборгованості зазначених споживачів за спожитий газ становить майже 300 тис грн. Про термінове погашення заборгованості попереджено 2212 абонентів на суму понад 2,5 млн грн.
Шановні споживачі природного газу, нагадуємо, що в разі допущення до відключення через заборгованість, відповідно до підпункту 6 пункту 7 розділу 6 Кодексу ГРМ, витрати на відновлення газопостачання проводиться за рахунок боржника і виключно після повного погашення заборгованості.
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