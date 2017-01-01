Херсонський ясла-садок №37 компенсуючого типу Херсонської міської ради радушно зустрів слухачів курсів, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних закладів при КВНЗ «ХАНО» Херсонської обласної ради.
Інструктор з фізкультури ясла-садка №37, Дігтяр Олена Олексіївна показала комплекси вправ з фізкультури для дітей старшого дошкільного віку спрямований на корекцію постави та профілактики плоскостопості.
Родзинкою заходу було залучення гостей до практичної частини Ворк-шопу, де кожний мав змогу особисто відпрацювати запропоновані вправи, які включать у свою практичну діяльність. У заході взяли участь 60 педагогів.
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