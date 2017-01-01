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Експерти землевпорядної служби області опрацювали за принципом екстериторіальності 830 проектів землеустрою
Від початку реалізації пілотного проекту з екстериторіального погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки експерти землевпорядної служби Херсонської області прийняли до опрацювання 830 проектів землеустрою з інших областей. На сьогодні вони опрацювали 784 проектів, з яких 306 розглянуті позитивно, а 478 отримали негативний висновок. Наразі розглядаються ще 46 проектів.

Всього на Херсонщині працюють 11 кваліфікованих експертів, що відповідають критеріям, установленим статтею 23 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»: 5 – в Головному управлінні Держгеокадастру, решта – у районах.

На погодження до інших областей фахівці з Херсонщини направили 158 проектів землеустрою. Вже опрацьовано 114 проектів, з яких 68 розглянуто позитивно, 46 отримали зауваження, ще 40 знаходяться на розгляді.

Довідково: Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» затверджено тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розгляд та погодження або відмова в погодженні проектів землеустрою здійснюється працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу.




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