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Співаковський: До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти будуть залучені шведські експерти
Про це написав на сторінці у Facebook народний депутат фракції Партії ” Блок Петра Порошенка”, перший заступник голови Комітету з питань науки та освіти Олександр Співаковський після зустрічі з головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Храпатим та з Послом Королівства Швеції в Україні Мартіном Хаґстрьомом.

Як повідомив парламентар, під час зустрічі сторони обговорили шляхи розвитку співпраці України та Швеції в академічній галузі, зокрема, щодо мобільності викладачів та студентів, використання шведського досвіду для модернізації системи оцінки та вдосконалення якості вищої освіти України, налагодження тісного співробітництва зі шведськими інституціями, які займаються оцінкою якості вищої освіти.

“Ми домовилися про залучення шведських експертів в галузі оцінки якості вищої освіти до роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів з метою обміну та вивчення досвіду. Окрім того, було обговорено використання шведського досвіду в процесі написання policy paper з питань академічної доброчесності для української академічної громади”, – повідомив Олександр Співаковський.




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