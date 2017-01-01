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На Херсонщині створюють опорні школи
Облдержадміністрація продовжує надавати відповіді на запитання телеглядачів, які були занотовано під час прямого ефіру очільника області Андрія Гордєєва 28 грудня на телеканалі «Скіфія».

Одне з таких питань, яке задав мешканець області, стосувалося освітніх закладів у селах області та яким чином на сьогодні про них турбуються.

За інформацією управління освіти та науки облдержадміністрації з метою підвищення якості оптимізовано мережу загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільський місцевості, шляхом створення опорних шкіл.

Так, для 11 опорних шкіл за рахунок державних субвенцій придбано сучасне обладнання 14 навчальним кабінетам: фізики -7, хімії – 5, біології, географії – по 1. За результатами тендерних процедур 30 грудня 2016 року укладено договір на поставку 13 шкільних автобусів у термін до 01 березня поточного року.

Крім того, у межах підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду завершено будівельні роботи у 231 закладу: відремонтовано 40 покрівель, 20 систем опалення та 17 котелень із заміною застарілих котлів. У рамках заходів з енергозбереження замінено вікна у 34 навчальних закладах, утеплено дахи, фасади у 6 школах і садках.

На 99 об’єктах проведено загально-будівельні роботи, у тому числі відремонтовано 16 туалетних кімнат, 14 спортивних залів, 10 їдалень. У рамках виконання заходів по заміщенню природного газу іншими видами енергоносіїв для опалення навчальних закладів переоснащено 8 теплових шкільних господарств.

Також за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку профінансовано 21 інвестиційний проект галузі освіти на суму 19,09 млн грн.

Всього за поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів залучено 81,7 млн грн, з яких 46,9 млн грн з державного бюджету, 34,8 млн грн – з місцевих.




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