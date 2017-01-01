Сьогодні о 13:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбудеться прес-конференція з представленням результатів соціологічного опитування мешканців міста Херсон: "Робота херсонської міської влади: оцінка мешканців міста".
Під час прес-конференції будуть представлені результати соцопитування херсонців стосовно актуальних для міста тем: роботи політичних партій та депутатів, оцінка якості громадського транспорту та пропозиції їх вдосконалення, роботи комунальних підприємств, основних негативних та позитивних подій міста і т.д.
Спікери:
• Дементій Білий – голова соціологічної лабораторії Херсонської обласної організації Комітету виборців України
Соціологічні опитування за цією темою проводяться регулярно з 2006 року (10 років). Під час прес-конференції буде прослідковано динаміку зміни точки зору херсонців на роботу херсонської влади.
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