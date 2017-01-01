Турецкий низкобюджетный перевозчик Pegasus Airlines рассматривает возможность открытия рейсов из Стамбула в Херсон и Винницу. Об этом в интервью порталу ЦТС
сообщил заместитель начальника отдела продаж лоукостера Серкан Атли.
«Сейчас мы сфокусированы на аэропортах Херсон и Винница. Но есть некоторые проблемы с турецкой стороны, а именно со слотами в аэропорту Сабихи Гекчен (хаб Pegasus Airlines - ЦТС)», - сказал менеджер.
Он добавил, что рассматривается также и маршрут в Одессу, однако пока что перевозчик не смог получить разрешения на полеты.
Напомним, Pegasus Airlines
присутствует на украинском рынке с октября 2010 года. За это время компания перевезла на рейсах в/из Украины около 800 тыс. пассажиров. Долгое время перевозчик специализировался на региональных аэропортах: Харьков, Донецк (до мая 2014 года), Львов, Запорожье. В декабре прошлого года Pegasus Airlines начал полеты в столичный аэропорт Жуляны.
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