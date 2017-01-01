Прикордонники Бердянського загону зупинили на адмінмежі із анексованим Кримом автомобіль «Infiniti», яким водій намагався потрапити на материкову частину України.
У контрольний пункт «Чонгар» автомоіблем учора прибув 27-річний громадянин України, житель м. Генічеськ. На паспортний контроль водій пред’явив тільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та паспорт громадянина України. Під час перевірки прикордонники встановили, що даний громадянин не є власником автомобіля та попросили його надати доручення на право керування автівкою, на що отримали категоричну відмову. При цьому водій поводив себе агресивно та спробував самостійно виїхати з контрольного пункту.
За відповідною командою прикордонники відразу блокували автівку, а водія за злісну непокору законному розпорядженню прикордонників притягнули до адмінвідповідальності за статтею 185-10 КУпАП. Крім того, було з’ясовано, що доручення на право керування автівкою у чоловіка не було.
Також відмітимо, що з початку року на адмінмежі прикордонники виявили 3 підроблені доручення на право керування автомобілями.
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