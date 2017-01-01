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У Херсоні відбувся Чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2000 – 2002, 2004 – 2006 р.н.
21 – 22 січня 2017 року в м. Херсоні у спортивному залі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради (пл. Шевченка, 1) відбувся чемпіонат Херсонської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2000 – 2002, 2004 – 2006 р.н. У змаганнях взяли участь 71 спортсмен з міст Херсона, Голої Пристані та Генічеська.

У Херсоні відбувся Чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2000 – 2002, 2004 – 2006 р.н.

Переможцями змагань серед спортсменів 2000 – 2002 р.н. у своїх вагових категоріях стали:

46 кг – Кузнєцов Влад,
55 кг – Мирилко Микола,
60 кг – Спанчек Іван,
66 кг – Шадрін Данило,
73 кг – Шадрін Назар,
81 кг – Панич Євген,
90 кг – Щербина Сергій.

Переможцями змагань серед спортсменів 2004 – 2006 р.н. у своїх вагових категоріях стали:

30 кг – Левицький Влад,
34 кг – Хохлов Ілля,
38 кг – Кравцов Кирил,
42 кг – Фокін Віталій,
46 кг – Бондаренко Данило,
50 кг – Кравченко Олександр,
55 кг – Єрмаков Олександр,
60 кг – Дем,янов Дмитро,
66 кг – Шукаєв Олександр,
+ 66 кг – Романенко Влад.

Переможцями змагань серед дівчат стали:

2000 – 2002 р.н.
48 кг – Гочєва Весна,
57 кг – Ільченко Сніжана;
2004 – 2006 р.н.
36 кг – Пантак Ганна,
40 кг – Чігарскіх Дар,я,
48 кг – Петрончак Ірина,
52 кг – Асанова Евеліна,
+ 52 кг – Мах Влада.





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