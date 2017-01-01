21 – 22 січня 2017 року в м. Херсоні у спортивному залі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради (пл. Шевченка, 1) відбувся чемпіонат Херсонської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2000 – 2002, 2004 – 2006 р.н. У змаганнях взяли участь 71 спортсмен з міст Херсона, Голої Пристані та Генічеська.
Переможцями змагань серед спортсменів 2000 – 2002 р.н. у своїх вагових категоріях стали:
46 кг – Кузнєцов Влад, 55 кг – Мирилко Микола, 60 кг – Спанчек Іван, 66 кг – Шадрін Данило, 73 кг – Шадрін Назар, 81 кг – Панич Євген, 90 кг – Щербина Сергій.
Переможцями змагань серед спортсменів 2004 – 2006 р.н. у своїх вагових категоріях стали:
30 кг – Левицький Влад, 34 кг – Хохлов Ілля, 38 кг – Кравцов Кирил, 42 кг – Фокін Віталій, 46 кг – Бондаренко Данило, 50 кг – Кравченко Олександр, 55 кг – Єрмаков Олександр, 60 кг – Дем,янов Дмитро, 66 кг – Шукаєв Олександр, + 66 кг – Романенко Влад.
Переможцями змагань серед дівчат стали:
2000 – 2002 р.н. 48 кг – Гочєва Весна, 57 кг – Ільченко Сніжана; 2004 – 2006 р.н. 36 кг – Пантак Ганна, 40 кг – Чігарскіх Дар,я, 48 кг – Петрончак Ірина, 52 кг – Асанова Евеліна, + 52 кг – Мах Влада.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1