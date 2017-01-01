Херсонський окружний адміністративний суд не задовільнив позов підприємства «Енерджи Продакт» до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області.
Посадовими особами Інспекції проведено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил на об’єкті «Водопостачання підприємства ТОВ «Енерджи Продакт» по вул. Першотравнева, 79 у м. Нова Каховка.
Під час перевірки встановлено, що замовником, ТОВ «Енерджи Продакт», наведено недостовірні дані в декларації про початок виконання будівельних робіт. На підставі виявлених порушень декларацію було скасовано, на замовника накладено штрафні санкції у розмірі 130,5 тис. грн.
Порушник спробував оскаржити рішення Держархбудінспекції у судовому порядку, однак постановою Херсонського окружного адміністративного суду у задоволенні адміністративного позову відмовлено у повному обсязі, чим підтверджено правомірність дій ДАБІ.
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