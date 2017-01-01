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У 2016 році на Херсонщині з торгів продали 4 земельні ділянки комунальної власності і 85 прав оренди
Упродовж 2016 року органи місцевого самоврядування області підготували до продажу на земельних торгах 94 лоти – вільні від забудови земельні ділянки комунальної власності та права оренди на них. За результатами проведених торгів продали 89 лотів.

До цього числа увійшли 85 прав оренди на земельні ділянки загальною площею трохи більше 280 га вартістю понад 2 млн. гривень. Найбільше – 37 прав на оренду землі , були придбані у Нововоронцовському районі, 20 – у Новій Каховці, 9 – у Нижньосірогозькому районі, 5 – у Каховці, 4 – у Великоолександрівському районі, по 3 – в Голопристанському й Бериславському, по одній – у Каланчацькому та Новотроїцькому районах.

Крім того, були продані 4 земельні ділянки загальною площею 0,0768 га: 2 – у Великоолександрівському та по одній у Голопристанському та Каланчацькому районах. Сума від продажу склала понад 80,7 тис. гривень.

Проведені торги підтвердили можливість ефективного і прозорого збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Інформація про результати торгів у встановленому порядку опублікована фахівцями Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у розділі «Земельні аукціони».




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