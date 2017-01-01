Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Андрій Гордєєв: Медичні благодійні внески не повинні викликати недовіру
Голова обласної державної адміністрації провів виїзну робочу нараду в обласному кардіологічному диспансері.

Участь у спілкуванні з головним лікарем закладу О.П. Мазуряком взяли також перший заступник голови облдержадміністрації В.Січова, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА В.Короленко та депутат обласної ради, голова бюджетної комісії П. Філіпчук.

Вислухавши стислу доповідь про використання бюджетних коштів кардіодиспансером, про існуючі потреби, які вкрай необхідні для лікування хворих та групи ризику – потенційно вразливих жителів області на інфаркт, представники влади поцікавилися досвідом, наявним у цього закладу щодо залучення благодійних внесків для вирішення нагальних проблем.

Як розповів головний лікар – фінансування закладу з обласного бюджету здійснюється в розмірі 65-67 % від потреби, тому виникає необхідність залучати благодійні кошти. Вони залучаються лише за особистою заявою хворого, який за власною ініціативою хоче лікуватися саме в Херсонському обласному кардіодиспансері.

Таким чином до медичного закладу можуть звертатися мешканці і інших областей. Тим не менше, одного бажання недостатньо. Після огляду кардіолога, пацієнт може направлятися на ургентну форму або ж на планове лікування. Щодо внесків, то вони можуть вноситися в сумі 170 – 180 грн. на 7 днів лікування. Ці благодійні кошти в основному ідуть на оплату за комунальні послуги. Головною особливістю при роботі з благодійними внесками, яка напрацьована в кардіодиспансері протягом двадцятирічного досвіду є те, що кошти надходять на спецрахунок, а не до благодійних фондів.

Павло Філіпчук після наради висловив свою думку: «Як показує досвід кардіодиспансеру благодійні внески можуть залучатися на спецрахунки і це можна робити і при оперативній медицині, де від швидкого надання медичної допомоги залежить життя людини».

Голова обласної державної адміністрації, в свою чергу, наголосив на необхідності посилення первинного фінансового обліку. Зокрема він попросив обладнати касу для благодійних внесків касовим апаратом, адже у людей є більша довіра до такого контролю за фінансовими надходженнями. «Медичні благодійні внески не мають викликати недовіру», – сказав голова ОДА.

Також Андрій Гордєєв підкреслив, що такі наради необхідні для того, щоб розібратися в ефективності, а також в правильності та прозорості роботи фондів, або спецрахунків, на які надходять благодійні внески. Для цього необхідно спілкуватися з фахівцями в цій сфері.

Він повідомив журналістам і про те, що в найближчих планах обласної влади забезпечити високий рівень надання медичних послуг щонайменше у трьох основних обласних лікувальних закладах області. «Ми будемо мати високопрофесійні лікарні, це завдання серед пріоритетних в найближчому майбутньому для області”, -запевнив він.





Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:30   ::  Посмотрели: 50  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола


Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1

Подробнее


Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее


Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"