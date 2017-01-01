Голова обласної державної адміністрації провів виїзну робочу нараду в обласному кардіологічному диспансері.



Участь у спілкуванні з головним лікарем закладу О.П. Мазуряком взяли також перший заступник голови облдержадміністрації В.Січова, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА В.Короленко та депутат обласної ради, голова бюджетної комісії П. Філіпчук.



Вислухавши стислу доповідь про використання бюджетних коштів кардіодиспансером, про існуючі потреби, які вкрай необхідні для лікування хворих та групи ризику – потенційно вразливих жителів області на інфаркт, представники влади поцікавилися досвідом, наявним у цього закладу щодо залучення благодійних внесків для вирішення нагальних проблем.



Як розповів головний лікар – фінансування закладу з обласного бюджету здійснюється в розмірі 65-67 % від потреби, тому виникає необхідність залучати благодійні кошти. Вони залучаються лише за особистою заявою хворого, який за власною ініціативою хоче лікуватися саме в Херсонському обласному кардіодиспансері.



Таким чином до медичного закладу можуть звертатися мешканці і інших областей. Тим не менше, одного бажання недостатньо. Після огляду кардіолога, пацієнт може направлятися на ургентну форму або ж на планове лікування. Щодо внесків, то вони можуть вноситися в сумі 170 – 180 грн. на 7 днів лікування. Ці благодійні кошти в основному ідуть на оплату за комунальні послуги. Головною особливістю при роботі з благодійними внесками, яка напрацьована в кардіодиспансері протягом двадцятирічного досвіду є те, що кошти надходять на спецрахунок, а не до благодійних фондів.



Павло Філіпчук після наради висловив свою думку: «Як показує досвід кардіодиспансеру благодійні внески можуть залучатися на спецрахунки і це можна робити і при оперативній медицині, де від швидкого надання медичної допомоги залежить життя людини».



Голова обласної державної адміністрації, в свою чергу, наголосив на необхідності посилення первинного фінансового обліку. Зокрема він попросив обладнати касу для благодійних внесків касовим апаратом, адже у людей є більша довіра до такого контролю за фінансовими надходженнями. «Медичні благодійні внески не мають викликати недовіру», – сказав голова ОДА.



Також Андрій Гордєєв підкреслив, що такі наради необхідні для того, щоб розібратися в ефективності, а також в правильності та прозорості роботи фондів, або спецрахунків, на які надходять благодійні внески. Для цього необхідно спілкуватися з фахівцями в цій сфері.



Він повідомив журналістам і про те, що в найближчих планах обласної влади забезпечити високий рівень надання медичних послуг щонайменше у трьох основних обласних лікувальних закладах області. «Ми будемо мати високопрофесійні лікарні, це завдання серед пріоритетних в найближчому майбутньому для області”, -запевнив він.





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