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Херсонщина святкує День Соборності України
Сьогодні в Україні відзначається День Соборності. Цього року це 98-ма річниця проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році.

1 листопада 1918 року постала Західно-Українська Народна Республіка. Її лідери ініціювали переговори про об’єднання Наддніпрянської України з Наддністрянською.

У грудні 1918 року лідери двох держав у Фастові підписали передоб’єднувальний договір. 22 січня 1919 року цей договір, що увійшов в історію як Акт “Злуки” (Велика Злука) – акт об’єднання українських земель, був обнародуваний у Києві на Софійській площі.

Святкування відбувається по усій України та зокрема на Херсонщини.

Херсонщина святкує День Соборності України

Сьогодні у великій залі музичного училища відбувся святковий захід до Дня Соборності України, на який завітали керівництво області і міста, культурні та мистецькі діячи, курсанти вишів, громадськість та усі бажаючі херсонці.

Під час заходу ведучі розповідали про «людей свободи», тих, для кого Україна завжди була неподільною та справжньою Батьківщиною. Вони віддали своє життя доводячи, що Україна має право бути вільною та сильною країною, серед них Микола Леонтович, Йосип Сліпий, Георгій Нарбут, Василь Липківський, Василь Симоненко, Сергій Параджанов та інші.

Разом з отцем Ігорем гості заходу помолились за мир в Україні та виконали духовний гімн «Боже великий, єдиний!». Також, хвилиною мовчання вшанували пам’ять сучасних борців за справедливість і свободу – «Небесну сотню».

Вокальні та танцювальні номери доповнювали свято. Їх дарували вихованці училища культури та музичного училища, а також артисти Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім.М.Куліша.

У 71-у річницю Акта злуки (22 січня 1990 року) в Україні відбулася одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових акцій – “живий ланцюг”, як символ єдності східних і західних земель та знак вшанування подій Української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова.

І сьогодні до 98-ї річниці на Херсонщині також пройшла акція “живий ланцюг”, учасники якої об’єднали правий та лівий берег Дніпра.




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