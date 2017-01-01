Щороку українці відзначають День Соборності України. Це державне свято, що символізує єдність українських земель.
Саме 22 січня 1919 року був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки і Західно – Української Народної Республіки в Єдину Соборну Українську державу. Це дуже важливий день в історії української нації. Це день єднання та підвищення духовної сили народу.
Сьогодні з нагоди Дня Соборності Херсонщина долучилася до Всеукраїнської акції «Ланцюг єдності», яка відбулася на Антоновському мосту. Активісти з міста Херсона та Олешків з національною символікою та плакатами, взявшись за руки об’єднали «живим ланцюгом» береги Дніпра.
Близько 500 мешканців міст взялися за руки та таким чином створили символ єдності українського народу. Однією нерозривною, розфарбованою жовто-блакитними кольорами лінією, тримаючись за руки та співаючи разом гімн України, учасники акції продемонстрували могутню силу українських сердець та довели, що кожний з них гідний звання справжнього патріота нашої держави.
Привітав зі святом всіх присутніх голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
«День Соборності України- свято, яке втілює єдність нашого народу. Україна – це наш дім, сильна та незалежна вона спонукає вірити у її подальшу майбутню велич та розквіт», – наголосив він та побажав всім миру, єдності, добробуту та стабільності.
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