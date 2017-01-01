Учора, прикордонники Херсонського загону в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» виявили автомобіль «ЗАЗ Lanos» під керуванням громадянина України, який направлявся з Сімферополя в Херсон. Під час перевірки документів прикордонників встановили, що доручення на право керування та володіння транспортним засобом видано з порушенням. Власник автомобіля з березня 2016 року знаходиться за межами материкової частини України, а доручення в січні 2017 року видане в Києві, тобто без присутності власника.
По даному факту прикордонники проінформували Каланчацький відділ Національної поліції та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення за статтею 366 КК України.
Також, за добу в контрольному пункті «Каланчак» прикордонники виявили 4 громадян України, громадина Азербайджану та громадина Узбекистану, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.
Дані особи потрапили на тимчасово окуповану територію АР Крим через пункти пропуску, функціонування яких тимчасово припинено. За вказане правопорушення громадян України притягнули до адміністративної відповідальності, а іноземцям заборонили в’їзд на територію України на 3 роки.
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