20 січня відбулось перше у новому році засідання виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради. На розгляд виконкому винесені важливі питання організації роботи апарату районної ради та життєдіяльності району.
Перше засідання розпочалось з урочистої події. Важливу та приємну місію вручити нагороду та привітати з почесним та заслуженим званням «Мати-героїня» виконав голова районної ради Владислав Кондратов. Відповідно до Указу Президента України від 8.12.2016 № 548/2016 почесне звання «Мати - героїня» присвоєно Анжелі Андріївні Михайліченко. Пані Анжела мешкає у Дніпровському районі міста і все своє життя присвятила вихованню п’яти дітей.
Зростаючи в домашньому теплі та материнській турботі, діти вчаться бути доброзичливими, відповідальними, чутливими, комунікабельними. Троє молодших дітей навчаються у Херсонській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №12 з поглибленим вивченням французької мови. Дітлахи є надзвичайно старанними та талановитими учнями. Гуртки з хореографії, малювання, спортивні секції, участь у конкурсах прикладної майстерності, а ще успіхи у навчанні та дисциплінованість – це все є можливим за підтримки родини та материнської турботи. Старші доньки працюють на підприємствах міста.
Виконавчим комітетом Дніпровської районної у м. Херсоні ради ведеться постійна робота з підтримки сімей з дітьми, сприяння в оформленні соціальних пільг, гарантій та компенсацій, підтримки у вирішенні питань побутового характеру. Сьогодні в Дніпровському районі Почесне звання України «Мати - героїня» мають 39 жінок, які не лише народили але, що найважливіше, виховали своїх дітей патріотами своєї країни, сприяють їх навчанню, розвитку творчих здібностей, громадській активності.
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