Мав можливість долучитись до засідання робочої групи з доопрацювання до другого читання проекту Закону України «Про освіту» р.н.3491-д.

На розгляд учасників засідання були винесені статті 11 та 12 проекту Закону, які стосуються дошкільної та повної загальної середньої освіти. Про це на власній ФБ-сторінці написав народний депутат України Олександр Співаковський



Під час обговорення я, зокрема, закцентував увагу на трьох вагомих, на мою думку аспектах:



по-перше, початок здобуття початкової освіти має бути встановлений не з 6-ти, а з 7-ми років. На моє глибоке переконання саме в цьому віці дитина є оптимально морально та інтелектуально підготовленою до здобуття знань та компетентностей. Разом з цим, в окремих випадках за рішенням органів управління, школи можуть приймати на навчання дітей, яким ще не виповнилося сім років, а також створювати для таких дітей підготовчі класи;



по-друге, - питання повернення до 12-річки. Я неодноразово наводив статистику непідтримання суспільством 12-річного навчання. Звичайно, лунали аргументи, що збільшення навчання ще на один рік значно розвантажить навчальні програми та полегшить життя нашим дітям. Проте, мені видається більш послідовним, спочатку реформувати зміст освіти і змінити навчальні плани, а вже потім вплітати їх в канву 12-річки. Якщо ж ми поєднаємо сьогоднішні навчальні програми і додамо до них 12-річку, то отримаємо додатковий напружений рік для наших школярів. Тому у своїй пропозиції, я запропонував ввести варіативну складову в частині терміну здобуття профільної середньої освіти – замість терміну «три роки» встановити «два або три роки».



по-третє, законопроектом передбачено фіксацію циклів початкової освіти та загальної середньої освіти, які по суті зводять навчання на цьому етапі до адаптаційних періодів. Хотів би зауважити, що члени робочої групи погодились з моєю позицією і вирішили вилучити з тексту законопроекту норми, які стосуються циклів на рівнях початкової та базової середньої освіти.











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