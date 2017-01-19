Делегация в составе представителя инвесткомпании и Министерства инфраструктуры Украины изучает ситуацию с вхождением Херсонского морского порта в концессию.С вопросом, каким видит развитие морпорта власть города и области, они обратились к и.о. заместителя начальника Херсонской ОГА Александру Адамчику и секретарю Херсонского городского советаМининфраструктуры Украины проводит такие встречи в областях, где планируется создание концессий с тем, чтобы международные эксперты смогли оценить ситуацию непосредственно на месте.«Министерство инфраструктуры Украины приступило к реализации 3 проектов государственно-частного партнерства. И один из них – Херсонский морской порт. Поэтому эксперты изучают возможности инвестирования в это предприятие, их интересует мнение местных властей»,- прокомментировалПри условии создания концессии на основе государственно-частного партнерства местная власть ожидает увеличения товарообмена, роста рабочих мест и повышения конкурентоспособности нашего порта на международном транспортном рынке. Но остается решение одной из главных проблем – «разгрузка» подъездных путей к морпорту. Крупногабаритные машины разбивают дороги, создают пробки в достаточно узких проездах в исторической части города.«Наиболее эффективным решением этой проблемы, набившей оскомину горожанам, является развитие железнодорожного транспорта. Возможно строительство за пределами города «сухих портов» – в эти пункты грузы будут доставляться грузовиками, а из них – железной дорогой до морского порта. Концессия и предусматривает управление порта с определенными обязанностями для инвестора по развитию инфраструктуры», – сказалЕще одна «старая» проблема в деятельности порта – открытая перевалка сульфатов. Территория порта вплотную примыкает к жилым домам, и дышат херсонцы химикатами довольно давно.«Городская власть будет идти навстречу инвесторам. Мы понимаем, что развитие морского порта – это увеличение товарооборота, достойная оплата труда портовиков, создание новых рабочих мест. Но мы также ожидаем, что инвестиции будут направлены и на решение проблем экологии», –Инвестора прежде всего интересовал вопрос расширения территории порта. Еще с советских времен осталось на уровне обсуждения строительство причалов на левом берегу Днепра, где существует система затонов. Планировалось, что подъезд к левобережной части осуществлялся по железнодорожной ветке от Алешек (Цюрупинска). Но в силу разных причин проект не закончен. Еще один вариант – строительство терминалов ниже по течению, в месте, где Днепр впадает в лиман.Это была первая рабочая встреча экспертов и представителей власти. В дальнейшем планируется более предметное обсуждение вопросов развития Херсонского морского торгового порта.