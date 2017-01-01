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Чи не є простішим своєчасно сплачувати за спожитий газ?
Відповідно до чинних нормативних актів, кожен споживач зобов'язаний розраховуватися з Постачальником ТОВ “Херсонрегіонгаз” за природний газ не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Споживач природного газу має:

забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг постачання укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об'єкта Споживача раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

Якщо споживач не здійснив оплату протягом десяти днів після встановленого строку, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу.

У випадку несвоєчасної сплати споживачем послуг з газопостачання, до нього будуть застосовані санкції стягнення заборгованості у примусовому порядку через суд.

У такому випадку споживач мусить сплатити додаткові витрати:

судовий збір з 01.01.2017 року - 1600,00 грн. інфляційні втрати за весь час прострочки 3% річних від простроченої суми (відповідальність за порушення грошового зобов'язання, ст. 625 Цивільного кодексу України)

Наприклад сума боргу за газопостачання складає 5000,00 грн: сума інфляційних втрат за 3 роки становить - 4 588,07 грн, три відсотки річних простроченої суми - 438,08 грн.

пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу 1600 грн. судового збору. Таким чином загальна сума складатиме понад 11 600 грн.

У подальшому якщо, боржник відмовиться добровільно сплати ти у 10 денний строк суму заборгованості та усі інші збори, справу буде передано до Державної виконавчої служби для примусового виконання. Дана процедура потягне стягнення з боржника додатково відшкодування авансового внеску у розмірі 2 відсотків від суми що підлягає стягненню та 10 відсотків виконавчого збору на користь держави (вимоги встановленні ЗУ “Про виконавче провадження”).

Чи не є простішим своєчасно сплачувати за спожитий газ?




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