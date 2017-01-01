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Херсонці користуватимуться електронною медичною карткою
Під час обговорення електронної охорони здоров’я та реформування медичної галузі Херсонщини в облдержадміністрації презентували проект впровадження електронної медичної картки пацієнта. Головним лікарям медичних закладів міста розповіли всі переваги такого нововведення.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктора Короленка, електронно-медична картка пацієнта дасть лікарям і медичному персоналу можливість віддалено переглядати історію хвороби пацієнта, його діагноз та клінічні дослідження, що дозволить швидше та більш якісно надавати медичну допомогу. Вона також даватиме змогу замовити собі цифровий рецепт, отримати певні види довідок або й записатись на прийом до лікаря.

Приводячи приклад, Віктор Короленко підкреслив, якщо пацієнт кожного місяця має отримувати певні ліки, то йому не треба буде знову і знову стояти в черзі – а зможе одразу прийти в аптеку й отримати той рецепт, який замовив через кабінет сімейного лікаря: «Це важливо не лише для пацієнтів, а й для лікарів, адже вони матимуть змогу бачити історію хвороби, зроблені рентгени та аналізи. Це даватиме їм більш комплексну картину, що означає і більш точний діагноз. І що також важливо – картка даватиме можливість записатися на прийом до лікаря».

Він також повідомив, що на картці будуть знаходитись усі відомості про людину, її рік народження, щеплення, хвороби, відомості про пільги, субвенцію, тощо. У випадку потрапляння до лікарні потрібно буде просто надати картку без зайвих документів.

Такими електронними медичними картками буде забезпечено кожного мешканця Херсонщини безкоштовно та які видаватимуться вже при народжені.
Після презентації було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та ТОВ «Ілайф», які співпрацюватимуть у напрямку сприяння розвитку електронного урядування в Україні для покращення якості надання медичної допомоги та медичних послуг населенню України з використанням сучасних інформаційних технологій.





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