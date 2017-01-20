Храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української Православної церкви Київського патріархату був заснований на початку 2000-х років і розташувався у сквері Привокзальної площі. На сьогодні – це окраса мікрорайону, його духовний центр. Сюди приходять херсонці й гості міста, щоб взяти благословення перед дорогою.Община храму – люди, котрі мають надію на те, що в Україні з часом буде єдина помісна церква. Настоятель храму отець Ігор , справжній патріот, людина, небайдужа до майбутнього своєї країни. Його можна побачити і з воїнами АТО, і з родинами, яким сьогодні потрібна допомога.«Церква не може бути осторонь суспільних проблем, вона повинна допомогати нужденним, – говорить отець Ігор. – До храму постійно звертаються люди різного віку за допомогою, і ми не повинні бути байдужими. І нічого, що у великі свята, такі як Водохреща , всі прихожани не вміщуються в храмі. Головне, що всім можемо приділити увагу, зміцнити їх віру. Маю надію, що у майбутньому храм розшириться, але все складно, навіть, після Майдану».Серед прихожан храму молилась за мир в Україні цього дня і Олена Урсуленко, секретар Херсонської міської ради, яка подякувала парафіянам і особисто отцю Ігорю за реалізацію соціальних проектів в місті, а також побажала мудрості, терпіння, щоб кожна молитва, з якою вони прийшли до храму, була почута Всевишнім.