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Олена Урсуленко подякувала прихожам храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії УПЦ КП за підтримку соціальних проектів
Храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української Православної церкви Київського патріархату був заснований на початку 2000-х років і розташувався у сквері Привокзальної площі. На сьогодні – це окраса мікрорайону, його духовний центр. Сюди приходять херсонці й гості міста, щоб взяти благословення перед дорогою.

Олена Урсуленко подякувала прихожам храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії УПЦ КП за підтримку соціальних проектів

Община храму – люди, котрі мають надію на те, що в Україні з часом буде єдина помісна церква. Настоятель храму отець Ігор , справжній патріот, людина, небайдужа до майбутнього своєї країни. Його можна побачити і з воїнами АТО, і з родинами, яким сьогодні потрібна допомога.

«Церква не може бути осторонь суспільних проблем, вона повинна допомогати нужденним, – говорить отець Ігор. – До храму постійно звертаються люди різного віку за допомогою, і ми не повинні бути байдужими. І нічого, що у великі свята, такі як Водохреща , всі прихожани не вміщуються в храмі. Головне, що всім можемо приділити увагу, зміцнити їх віру. Маю надію, що у майбутньому храм розшириться, але все складно, навіть, після Майдану».

Серед прихожан храму молилась за мир в Україні цього дня і Олена Урсуленко, секретар Херсонської міської ради, яка подякувала парафіянам і особисто отцю Ігорю за реалізацію соціальних проектів в місті, а також побажала мудрості, терпіння, щоб кожна молитва, з якою вони прийшли до храму, була почута Всевишнім.

Південна Україна




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