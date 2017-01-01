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У Херсоні відбудеться святковий концерт Студії дитячої хореографії «МРІЯ»
21 січня в обласному Палаці молоді та студентів відбудеться святковий концерт Студії дитячої хореографії «МРІЯ», присвячений триріччю існування студії. На сцені свою майстерність продемонструють близько 80 вихованців – діти віком від 3 до 15 років.

У програмі концерту – танцювальні номери, що стали неодноразовими переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Репертуар студії – номери дитячої хореографії, української народної, естрадної та класичної хореографії. Без сумніву, глядачів здивують танцювальні композиції на пуантах. Також у концерті заплановані 3 прем’єри.

Серед запрошених гостей – голова Херсонського осередку Націoнальної хореографічної спілки України Алла Рехліцька, голова Спілки жінок Херсонщини Ірина Ніколаєва, сучасна дитяча письменниця-казкарка Лана Ясинські, композитор Віталій Вініченко, директор Херсонського обласного будинку дитячої творчості Валерій Висовень, а також батьки, друзі та колеги студії.

Стати глядачами неймовірного свята танців та краси зможуть усі бажаючі.

Початок: о 17.00. Вхід вільний. Місце проведення: Палац молоді та студентів, площа Шевченка, 1.




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