21 січня в обласному Палаці молоді та студентів відбудеться святковий концерт Студії дитячої хореографії «МРІЯ», присвячений триріччю існування студії. На сцені свою майстерність продемонструють близько 80 вихованців – діти віком від 3 до 15 років.
У програмі концерту – танцювальні номери, що стали неодноразовими переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Репертуар студії – номери дитячої хореографії, української народної, естрадної та класичної хореографії. Без сумніву, глядачів здивують танцювальні композиції на пуантах. Також у концерті заплановані 3 прем’єри.
Серед запрошених гостей – голова Херсонського осередку Націoнальної хореографічної спілки України Алла Рехліцька, голова Спілки жінок Херсонщини Ірина Ніколаєва, сучасна дитяча письменниця-казкарка Лана Ясинські, композитор Віталій Вініченко, директор Херсонського обласного будинку дитячої творчості Валерій Висовень, а також батьки, друзі та колеги студії.
Стати глядачами неймовірного свята танців та краси зможуть усі бажаючі.
Початок: о 17.00. Вхід вільний. Місце проведення: Палац молоді та студентів, площа Шевченка, 1.
Не нравится: 0, нравится: 1.