Сьогодні о 15 год. у приміщенні обласної державної адміністрації (зал засідань, І поверх) відбудеться презентація на тему: «Електронна охорона здоров'я та реформування медичної галузі Херсонщини». Доповідач директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Короленко В. М.
На презентації будуть висвітлені наступні актуальні питання:
- створення електронної медицини області:
-доступ до якісних та своєчасних медичних послуг шляхом впровадження особистої електронної медичної картки пацієнта;
- безпечний доступ пацієнтів та медичних працівників до електронних медичних записів;
- виписування електронних рецептів;
- доступні ліки;
- реформування первинної ланки надання медичної допомоги;
- створення госпітальних округів в області;
- удосконалення існуючої екстреної медичної допомоги та інше.
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