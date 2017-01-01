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Херсонська ОДА контролює питання пільгового проїзду у районах
З питанням про скасування пільгового проїзду на автобусному маршруті Каховка АС-Нова Каховка АВ до голови облдержадміністрації Андрія Гордєєва звернулась мешканка міста Нова Каховка. Вона поскаржилася, що з 26 грудня минулого року на цьому маршруті, що обслуговується ТОВ «Каховське АТП 16506» управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку, припинено обслуговування пільговиків.

Враховуючи те, що в 2016 році в державному бюджеті кошти на компенсаційні витрати за пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування не передбачалися, вказані витрати покладено на місцеві бюджети. Місцеві органи влади визначають механізм відшкодування витрат автоперевізникам за пільгові перевезення виходячи з фінансової спроможності.

ТОВ «Каховське АТП 16506» до вирішення питання компенсації за пільгові перевезення з місцевого бюджету, власним коштом автопідприємство здійснює безоплатне перевезення окремих пільгових категорій громадян, у тому числі: учасників бойових дій, учасників АТО, інвалідів війни, дітей-сиріт.

З аналогічним питанням щодо покращення транспортного обслуговування та забезпечення пільгового проїзду для пенсіонерів звернулась мешканка с. Генічеська Гірка.

На приміських внутрішньо районних автобусних маршрутах, відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» організація пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладається на райдержадміністрації, в даному випадку на Генічеську РДА.

Така ситуація у районах виникла ситуація через відсутність договорів на компенсацію автоперевізнику за здійснені пільгові перевезення.

Облдержадміністарція звернула увагу керівництва Генічеської районної державної адміністрації на необхідність покращення транспортного обслуговування с. Генічеська Гірка, а також забезпечення пільгового проїзду мешканців району відповідно до вимог чинного законодавства.

Питання очільнику області мали змогу задати під час прямого ефіру 28 грудня 2016 року усі охочі мешканці Херсонщини.






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