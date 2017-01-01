Запрошуємо долучитись до Всеукраїнської акції «Ланцюг єдності» з нагоди Дня Соборності України 22 січня об 11.00, яка відбудеться на Антонівському мосту.
У ході акції активісти з національною символікою та плакатами, взявшись за руки об’єднають “живим ланцюгом” береги Дніпра, тому символічно, що у акції візьмуть участь активісти з міста Херсона та міста Олешки.
Делегації від активістів покладуть квіти до пам’ятних місць: пам’ятник Вячеслава Чорновола , пам’ятник Тарасу Шевченко, Алея Героїв Незалежної України та пам’ятник героям Небесної Сотні.
Після цього відбудуться урочистості о 12.00 в приміщенні Херсонського музичного училища (пр.Ушакова,39).
Від’їзд бажаючих долучитись до акції відбудеться з площі перед Палацом молоді і студентів (ДКТ) о 9.45.
Не нравится: 1, нравится: 1.