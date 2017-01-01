Чергове "нове обличчя" Семерака! ..Після Канцурака, Вакараша, Карнаух посаду отримав і Яковлєв.
Рік тому я писав про цю особистість. Тоді Курикін та Коломієць з рекомендацією від Берзіної призначили Яковлєва на посаду в.о. директора національного природного парку "Нижньодніпровський". Пише на власній ФБ-сторінці Петро Тєстов.
Людину, яка перебуваючи на посаді замгубернатора дерибанила собі та своїм дружкам (серед яких відомий генічеський сєпар Німєтуллаєв ) цінні природні території під мисливські угіддя в тому числі і в межах проектованого НПП "Нижньодніпровський".
Ми розповідали, що він не буде ефективним директором НПП - наші слова підтвердились. НПП не проводив жодної діяльності, а через півроку його "директорства" мисливські господарства та сільські ради подали судовий позов про його скасування. На жодне засідання по якому Яковлєв не з'явився...
Тепер ця людина буде очолювати екоінспекцію. Шикарна реформа))
Остап Семерак пише на власній ФБ-сторінці:
Уряд відсторонив Андрія Заїку від виконання обов’язків керівника Держекоінспекції. Ігоря Яковлева, котрий виграв конкурс на заміщення посади першого заступника голови Держекоінспекції Кабмін призначив на посаду та поклав на нього тимчасове виконання обов'язків голови.
Дуже сподіваюсь, що реформа служби отримає новий поштовх і стрімко набере обертів. Зі свого боку ще раз підкреслюю, що така реформа – один з ключових моїх та Урядових антикорупційних пріоритетів.
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