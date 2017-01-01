Сьогодні вся Україна святкує третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. У цей день у всіх православних храмах освячується вода, яка називається «Велика Агіасма».
19 січня на Херсонщині відбулися святкові заходи з нагоди відзначення Хрещення Господнього.
Так, з нагоди відзначення великого релігійного свята у Кафедральному соборі відбулося богослужіння, яке провів керуючий херсонської єпархії УПЦКП, Архієпископ Даміан разом з іншими отцями.
У своїй проповіді священнослужитель зосередив увагу на значенні свята Водохреща у житті християн, важливості сповнення у цей день чистотою власних помислів та сподівань.
Участь у Божественній літургії спільно з мешканцями міста взяв і голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, який спільно з священиками та присутніми молився за мир в Україні, душевний спокій, добробут у родинах, процвітання землі нашої.
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