Учора за допомогою спеціально навченого службового собаки прикордонники запобігли контрабанді набоїв до тимчасово окупованого Криму.
Так, для перетину адмінмежі із анексованим Кримом з материкової України прибув автомобіль «MAZDA CX5» української реєстрації. Керував автомобілем 39-річний житель Запорізької області. Прикордонники разом із представниками фіскальної служби провели огляд автівки.
Також у цей момент спеціально натренований службовий пес Мусон спрацював на салон автомобіля Як результат, правоохоронці виявили у бардачку мисливські набої калібру 5,6 мм в кількості 190 штук.
Прикордонники набої вилучили встановленим порядком.
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