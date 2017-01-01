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У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» прикордонники виявили майже 200 набоїв до мисливської зброї
Учора за допомогою спеціально навченого службового собаки прикордонники запобігли контрабанді набоїв до тимчасово окупованого Криму.

Так, для перетину адмінмежі із анексованим Кримом з материкової України прибув автомобіль «MAZDA CX5» української реєстрації. Керував автомобілем 39-річний житель Запорізької області. Прикордонники разом із представниками фіскальної служби провели огляд автівки.

Також у цей момент спеціально натренований службовий пес Мусон спрацював на салон автомобіля Як результат, правоохоронці виявили у бардачку мисливські набої калібру 5,6 мм в кількості 190 штук.

Прикордонники набої вилучили встановленим порядком.




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