Ще одне рішення суду яке не підтримало позицію облради в питанні призначення т.в.о директора вищого училища фізичної культури.
Облрада намагалась скасувати ухвалу в забезпечення позову стосовно розпорядження голови облради по покладанню обов’язків директора згаданого училища на В. Суха. Позиція облради була такою, що цю ухвалу треба скасувати, так як облрада діє у законний спосіб. Суд був трошки іншої думки з цього приводу.
Нагадаю, що голова Херсонської обласної ради В. Мангер видав розпорядження яким звільнив від виконання обов’язків директора Херсонського Вищого училища фізичної культури (ВУФК) Денисову Н.О та поклав виконання обов’язків директора Херсонського Вищого училища фізичної культури на Суха Валентина Васильовича. Відповідне розпорядження голови Херсонської облради опубліковано на офіційному сайті облради.
Після такого призначення управління освіти Херсонської ОДА звернулося до суду. В свою чергу, суд призупинив розпорядження голови Херсонської облради В. Мангера про покладання обов’язків керівника Херсонського Вищого училища фізичної культури (ВУФК). Суд виніс ухвалу в забезпечення позову.
Як повідомляв
раніше начальник управління освіти Херсонської ОДА Євген Криницький:На сьогодні єдиним керівником Херсонського Вищого училища фізичної культури (ВУФК) є Н. Денисова.
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