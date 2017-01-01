

Розповідь про земляка: Пишаємося і захоплюємося Новости Херсона » Срочно! Хочу трохи розповісти про вашого чудового земляка,прекрасну людину,блискучого музиканта , жителя с. Станіслав Білозерського району Баєва Михайла Федосійовича.







Він пройшов славний трудовий шлях. У 1967-1980 роках – музичний керівник державного Волзського російського народного хору, музичний керівник оркестрової групи.



Написав музику до вокально-хореографічних сюїт ( Русская зима), (Чапаевцы), (Стенька Разин), ( Молодежная), ( Во кузнике), чимало пісень та оркестрових творів , які згодом були записані на Всесоюзному радіо та Центральному ТБ, фірмою грамзапису (Мелодія) та неодноразово звучали в ефірі. В період з 1984 по 2014 роки працював директором Станіславській дитячій музичній школи.



Йому першому в Білозерському районі присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України, лауреат багатьох міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конкурсів гармоністів” Играй гармонь”, “Чарівна гармонь України”.



Творчий натхненник фестивалю самодіяльної творчості трудящих “Станіславські зорі”. Створив чимало самодіяльних колективів у Станіславі та Олександрівці та вніс багатющий внесок у розвиток творчого потенціалу та створення матеріальної бази музичної школи. Нагороджений багатьма урядовими нагородами.



Народний художник України, почесний академік , зав. кафедрою образотворчого мистецтва Херсонського державного університету, професор Володимир Чуприна сказав тоді “Народний ансамбль пісні “Ольвія” (керівник М.Ф.Баєв) – візитна картка не тільки області, але і цілої України”, Народний оркестр народних інструментів школи ( керівник М.Ф.Баєв)- окраса будь-якого концерту. Баєв М.Ф на протязі 30 років відстоював на усіх інстанціях культури України честь і славу Херсонщіни . Баєв – без перебільшення, - легендарна особистість .





Художні колективи Станіславської дитячої музичної школи – дитячий зразковий духовий оркестр, народний ансамбль пісні “ Ольвія”, чоловічий квартет “Ясени”, оркестр народних інструментів під керівництвом М.Ф.Баєва були постійними учасниками гала-концертів у районі та області, а ансамбль “Ольвія” – учасник і столичних концертів у Палаці культури “ Україна “ , Українському домі, на Хрещатику та майдані Незалежності, в музеї під відкритим небом в Пирогове.



У 1982 році Херсонське обласне державне ТБ створило фільм-концерт за участю народного ансамблю “ Ольвія “. Фільм-концерт отримав високу оцінку як телеглядачів, так і спеціалістів усієї України, оскільки неодноразово транслювався на обласних та республіканських телеканалах.



Із задоволенням показували свою майстерність артисти ансамблю перед багатьма політичними діячами України та ближнього зарубіжжя, перед численними іноземними делегаціями – гостями Херсона.



А ось, що сьогодні говорять про нього його колеги-музиканти, наприклад : народний гармоніст України,лауреат міжнародних,всесоюзних, всеукраїнських конкурсів гармонистів з м. Умань Черкаської обл.. Калінчук О.О. “…такий гармоніст в Україні один “, заслужений артист України м. Київ, Твердий М.Д. “… усім гармоністам – гармоніст “ гармоністи , лауреати міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конкурсів Дєлістьянов А.М. з м. Знаменка Кіровоградської обл.., Балобан В.А., з м. Градевськ Полтавської обл. Нестеров Б.С. з м. Прилуки Житомирської обл.., Журавльов О.М. з м. Дніпро “… Баєв М.Ф. – це фантастика “, керівник зразкового ансамблю гармоністів, керуючий музеєм Української гармоніки, член національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України, лауреат міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конкурсів Сухий І. І., “… М.Ф.Баєв неповторний віртуоз-самородок, яких пошукати”.



У серпні 2016 року в смт . Гоголеве Полтавської обл.. на всеукраїнському фестивалю “Чарівна гармонь України” йому першому в Україні було присвоєно почесне звання “ Народний гармоніст України” та вручена медаль під номером 1



Михайла Федосійовича Я знаю з 2013 року. З ним ми познайомилися на зйомках гармоністів на телебаченні “ Скіфія “ . Треба сказати,- він універсальний, блискучий музикант, віртуоз,якій володіє багатьма музичними інструментами. Професійний аранжувальник. Свою безмежну любов до музики передає колегам і учням .З одним зі своїх учнів він і сьогодні в постійному творчому контакті,- це Кандиба Станіслав.



Талановитий молодий музикант,дипломант і лауреат багатьох обласних всеукраїнських, міжнародних фестивалів “ Играй гармонь”, “ Чарівна гармонь України”. Це рідкісний дар,поєднаний з дивною працьовитістю роблять цього хлопчиська абсолютно неповторним. Слухати, дивитися його музичні виступи на гармошці – це велике задоволення, тому що – це професійно, якісно і від душі.



Наш земляк, шановні херсонці , Михайло Федосійович Баєв і сьогодні , незважаючи на вік, незважаючи на те, що в даний час знаходиться на заслуженому відпочинку – не розлучається зі своїм улюбленим заняттям. Приймає найактивніші участі в всеукраїнських, міжнародних фестивалях гармоністів України і ближнього зарубіжжя.



Йому, ми - гармоністи України, щодо здорового заздримо, беремо приклад, намагаємося наслідувати,пишаємося і поважаємо. Він дійсно гармоніст від Бога, він дійсно в Україні такий один. А ще він дивно скромний, інтелігентний, цікавий, працьовитий,високоосвічена людина.



Від усіх гармоністів України – браво Вам, шановний Михайло Федосійович! Бережи Вас Бог, благополуччя Вам та вашим близьким.



Олексій Красільніков

Лауреат всеукраїнських конкурсів ‘’ Чарівна гармонь України “ смт . Чаплинка



.



Він пройшов славний трудовий шлях. У 1967-1980 роках – музичний керівник державного Волзського російського народного хору, музичний керівник оркестрової групи.Написав музику до вокально-хореографічних сюїт ( Русская зима), (Чапаевцы), (Стенька Разин), ( Молодежная), ( Во кузнике), чимало пісень та оркестрових творів , які згодом були записані на Всесоюзному радіо та Центральному ТБ, фірмою грамзапису (Мелодія) та неодноразово звучали в ефірі. В період з 1984 по 2014 роки працював директором Станіславській дитячій музичній школи.Йому першому в Білозерському районі присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України, лауреат багатьох міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конкурсів гармоністів” Играй гармонь”, “Чарівна гармонь України”.Творчий натхненник фестивалю самодіяльної творчості трудящих “Станіславські зорі”. Створив чимало самодіяльних колективів у Станіславі та Олександрівці та вніс багатющий внесок у розвиток творчого потенціалу та створення матеріальної бази музичної школи. Нагороджений багатьма урядовими нагородами.Народний художник України, почесний академік , зав. кафедрою образотворчого мистецтва Херсонського державного університету, професор Володимир Чуприна сказав тоді “Народний ансамбль пісні “Ольвія” (керівник М.Ф.Баєв) – візитна картка не тільки області, але і цілої України”, Народний оркестр народних інструментів школи ( керівник М.Ф.Баєв)- окраса будь-якого концерту. Баєв М.Ф на протязі 30 років відстоював на усіх інстанціях культури України честь і славу Херсонщіни . Баєв – без перебільшення, - легендарна особистість .Художні колективи Станіславської дитячої музичної школи – дитячий зразковий духовий оркестр, народний ансамбль пісні “ Ольвія”, чоловічий квартет “Ясени”, оркестр народних інструментів під керівництвом М.Ф.Баєва були постійними учасниками гала-концертів у районі та області, а ансамбль “Ольвія” – учасник і столичних концертів у Палаці культури “ Україна “ , Українському домі, на Хрещатику та майдані Незалежності, в музеї під відкритим небом в Пирогове.У 1982 році Херсонське обласне державне ТБ створило фільм-концерт за участю народного ансамблю “ Ольвія “. Фільм-концерт отримав високу оцінку як телеглядачів, так і спеціалістів усієї України, оскільки неодноразово транслювався на обласних та республіканських телеканалах.Із задоволенням показували свою майстерність артисти ансамблю перед багатьма політичними діячами України та ближнього зарубіжжя, перед численними іноземними делегаціями – гостями Херсона.А ось, що сьогодні говорять про нього його колеги-музиканти, наприклад : народний гармоніст України,лауреат міжнародних,всесоюзних, всеукраїнських конкурсів гармонистів з м. Умань Черкаської обл.. Калінчук О.О. “…такий гармоніст в Україні один “, заслужений артист України м. Київ, Твердий М.Д. “… усім гармоністам – гармоніст “ гармоністи , лауреати міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конкурсів Дєлістьянов А.М. з м. Знаменка Кіровоградської обл.., Балобан В.А., з м. Градевськ Полтавської обл. Нестеров Б.С. з м. Прилуки Житомирської обл.., Журавльов О.М. з м. Дніпро “… Баєв М.Ф. – це фантастика “, керівник зразкового ансамблю гармоністів, керуючий музеєм Української гармоніки, член національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України, лауреат міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конкурсів Сухий І. І., “… М.Ф.Баєв неповторний віртуоз-самородок, яких пошукати”.У серпні 2016 року в смт . Гоголеве Полтавської обл.. на всеукраїнському фестивалю “Чарівна гармонь України” йому першому в Україні було присвоєно почесне звання “ Народний гармоніст України” та вручена медаль під номером 1Михайла Федосійовича Я знаю з 2013 року. З ним ми познайомилися на зйомках гармоністів на телебаченні “ Скіфія “ . Треба сказати,- він універсальний, блискучий музикант, віртуоз,якій володіє багатьма музичними інструментами. Професійний аранжувальник. Свою безмежну любов до музики передає колегам і учням .З одним зі своїх учнів він і сьогодні в постійному творчому контакті,- це Кандиба Станіслав.Талановитий молодий музикант,дипломант і лауреат багатьох обласних всеукраїнських, міжнародних фестивалів “ Играй гармонь”, “ Чарівна гармонь України”. Це рідкісний дар,поєднаний з дивною працьовитістю роблять цього хлопчиська абсолютно неповторним. Слухати, дивитися його музичні виступи на гармошці – це велике задоволення, тому що – це професійно, якісно і від душі.Наш земляк, шановні херсонці , Михайло Федосійович Баєв і сьогодні , незважаючи на вік, незважаючи на те, що в даний час знаходиться на заслуженому відпочинку – не розлучається зі своїм улюбленим заняттям. Приймає найактивніші участі в всеукраїнських, міжнародних фестивалях гармоністів України і ближнього зарубіжжя.Йому, ми - гармоністи України, щодо здорового заздримо, беремо приклад, намагаємося наслідувати,пишаємося і поважаємо. Він дійсно гармоніст від Бога, він дійсно в Україні такий один. А ще він дивно скромний, інтелігентний, цікавий, працьовитий,високоосвічена людина.







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