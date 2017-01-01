У сьогоднішньому числі офіційного видання українського парламенту «Голос України» надруковано статтю під назвою «Успіх і результативність — через широке партнерство», в якій презентовано проект стратегічного бачення розвитку української освіти.
Автором і натхненником розробки стратегії є народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський.
«Ніщо так наочно не ілюструє небезпечні тенденції життя нашої країни, як характерні процеси, що відбуваються в освіті, – йдеться у преамбулі. –
Скорочення кількості учнів та студентів, пониження стандартів та якості освіти, перевантаження вчителів, закриття шкіл, училищ, «оптимізація» вищих навчальних закладів, численні випадки корупції та плагіату – все це очевидні свідчення «вимивання» людського потенціалу, тісно пов’язані з труднощами економіки і нераціональної політики, які все ще не вдається подолати».
Як зазначає автор, протягом останніх років пропонувалися різні проекти реформування освітньої сфери, однак здебільшого вони були направлені на економію коштів: «Завдяки цьому вдається реалізовувати заходи з «оптимізації», закриття чи об’єднання, що неодмінно призводить до скорочення робочих місць в освіті, але зовсім не обов’язково до підвищення якості освіти. Пастка, у яку потрапляє українська державна система освіти, полягає в тому, що пониження якості освіти призводить до зменшення фінансування, а зменшення фінансування, у свою чергу, веде до подальшого пониження якості.
Проблема обмежених ресурсів, цілком закономірно, породжує конкуренцію, але така конкуренція надто часто нагадує гру з нульовою сумою, результати якої навряд чи можна назвати конструктивними. Відбувається лише перерозподіл коштів в межах системи, і майже немає притоку тих додаткових ресурсів, які відкрили б можливості для розвитку».
Тому автори концепції вважають одним з першочергових завдань державної політики у сфері освіти стимулювання притоку коштів.
«Звичайно, такий притік не може здійснюватися бездумно, на популістських гаслах, але має вести за собою внутрішні реформи, інституційне зміцнення та фінансове оздоровлення закладів освіти, посилення їхньої автономії та відповідальності… Успіх і результативність такої політики досягаються лише через широке партнерство громадськості, закладів освіти, освітян та інших професійних спільнот, бізнесу і держави на засадах рівноправ’я і суб’єктності».
Проект Стратегічного бачення розвитку освіти, що презентується в цій статті, має на меті визначити орієнтири для державної політики у сфері освіти, метою якої є в першу чергу якісна освіта та зручні умови її здобуття, інституційне оздоровлення закладів освіти, стимулювання потужних проектів розвитку у цій галузі.
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