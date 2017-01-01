Контролерами ПАТ Херсонгаз під час перевірки раніше опломбованих абонентів (за порушення та наявність заборгованості) виявлено 2 факти несанкціонованого поновлення газопостачання - у Бериславі та Херсоні.
Крім того, що споживачі, накопичивши борги, не сплачували за газ і не гасили заборгованість, ще й самовільно відновили собі газопостачання та придумали спосіб “відкрутити” показники газового лічильника.
Відтепер боржникам газ від'єднано механічним способом та здійснено нарахування у розмірі близька 50 тис грн кожному за несанкціоноване використання газу.
Для поновлення газопостачання їм необхідно оплатити усю заборгованість повністю та процедуру під'єднання до мережі.
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