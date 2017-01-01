Протягом 2016 року лісокористувачі Херсонської області сплатили до місцевих бюджетів 583,6 тис.грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Об’єктом оподаткування платежу у регіоні є деревина, заготовлена під час поліпшення якісного складу лісів, розчищення лісових ділянок, другорядні лісові матеріали та побічне лісове користування.
Майже 70 відс. від основної суми платежу надійшла від лісогосподарств Цюрупинського району, які внесли 407,2 тис. грн. рентної плати. Платники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів свідомо дбають про покращення екологічної ситуації на Херсонщині та збереження чистого повітря для здоров’я майбутніх поколінь.
Довідково: Відповідно до п. п. 258.2.6 п. 258.2 ст. 258 Податкового кодексу суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом ( цього річ 9 лютого 2017 року), направляють контролюючим органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.
Форми переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2015 № 627.
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