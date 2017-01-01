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Косметический лосьон "Боярышник" снят с реализации в Каховке и Херсоне
Косметический лосьон "Боярышник" снят с реализации в Каховке и Херсоне, говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

В начале января украинские СМИ опубликовали информацию о реализации в магазинах торговой сети "Везунчик" в Херсонской области косметического лосьона "Боярышник" (производства ООО "РосПродТорг" (Россия), который предназначен для лечебных ванн.

Госпродпотребслужба напоминает, что в результате применения этого средства в Иркутской области России пострадали 122 человека, из которых 74 погибли.
По данным ведомства, лосьон на момент проведения мониторинговых мероприятий Госпродпотребслужбой не отвечал требованиям Правил розничной торговли непродовольственными товарами о наличии соответствующей маркировки в соответствии с законодательством о языках. На упаковке лосьона информация была изложена на русском языке.

Согласно сообщению, в магазинах не созданы соответствующие условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий в части обеспечения хорошо вентилируемых помещений, создания относительной влажности и температуры воздуха.

"Лосьон "Боярышник" с продажи в магазинах торговой сети "Везунчик" в Каховке и Херсоне снят, руководству торговой сети "Везенчик" даны предложения по недопущению реализации лосьона, который не соответствует требованиям законодательства", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

По состоянию на 18 января в управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области ни одной жалобы на качество лосьона "Боярышник" или негативное влияние на его употребление не поступило.

Госпродпотребслужба обращает внимание потребителей и предостерегает воздержаться от употребления данного лосьона. Лосьон является косметическим средством по уходу за кожей, на упаковке товаропроизводителем указанная предупредительная информация о запрете употребления в качестве продукта питания.




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