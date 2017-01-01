Торік господарі нерухомого майна херсонського краю сплатили до місцевих бюджетів Херсонщини 22,9 млн.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Більшість коштів сплатили до бюджету платники – юридичні особи, а саме – 19,9 млн.грн. або 86,9 відс. від загальних надходжень податку.
Що стосується платників - фізичних осіб, то фахівці підрозділів податків і зборів з фізичних осіб податкових інспекцій області, до 1 липня 2016 року сформували і надіслали жителям області 7 779 податкових повідомлень - рішень про нараховану суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Сума надходжень склала 3 млн.гривень.
Нагадаємо: у 2017 році платники - фізичні особи сплачуватимуть за своє нерухоме майно за правилами, які діяли в 2016 році.
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